Известия: в России предложили запретить подросткам свободно добавлять друзей в соцсетях

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ограничить несовершеннолетним свободное добавление друзей в социальных сетях. Соответствующее обращение он направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что в России все еще имеют место преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по большей части они происходят в интернете. Злоумышленники налаживают контакт с жертвами и втираются в доверие к детям.

Также Ветров предложил внедрить систему информирования о возможных преступных намерениях собеседника при активизации диалога с анонимным или неизвестным пользователем.

Такие меры помогут в профилактике преступности в отношении детей.

Кроме того, это повысит бдительность родителей.