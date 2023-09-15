Безработица в России достигла исторического минимума

Безработица в России обновила свой исторический минимум. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Банка России.

«Завершение фазы восстановления российской экономики означает, что в дальнейшем ее рост замедлится из-за ограничения предложений. Это в первую очередь касается состояния рынка труда, где усиливается дефицит свободных мест», — говорится в публикации.

Также отмечается, что люди еще не до конца адаптировались к новым реалиям рынка труда. Они по-прежнему предпочитают не идти в хоть и прибыльные, но требующие переквалификации или дополнительного обучения отрасли.