Жители Рязанского района снова вышли на сход

Жители Коростова снова вышли на сход против стоительства контейнерной площадки. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Местные жители сообщают, что не испытывали проблем с вывозом мусора. Уже несколько лет один раз в неделю приезжает машина, которая забирает мешки.

По словам главы администрации сельского поселения Нины Судачковой, вокруг сел заливные луга, каждую весну местность остается отрезанной от большой земли, вывезти мусор с этой площадки будет невозможно, отходы в буквальном смысле поплывут.

Один из жителей утверждает, строительство контейнерной площадки незаконно. Участок, на котором уже стоит каркас, находится в собственности мужчины.

Отмечается, что направлены письма в Роспотребнадзор, администрацию и прокуратуру Рязанского района с просьбой провести проверки.

Напомним, жители Коростова не первый раз выходят на сход. Ранее они уже жаловались на расположение контейнерной площадки.