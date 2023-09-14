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Жители рязанского ЖК пожаловались на ежедневное отключение воды

Жители жилого комплекса «Шереметьевский квартал» в Дядькове рассказали, что на протяжении года им каждый день отключают воду. Подачу ресурса прекращают вечером. Об этом рязанцы массово написали в комментариях Telegram-канала Павла Малкова.

«В каждом доме с момента заселения первых жильцов в вечернее время начинаются проблемы с подачей воды. Каждый день жители этих домов вынуждены вызывать специалистов, звонить в управляющую компанию „Город комфорта“ на горячую линию, где их в последнее время просто посылают в грубой форме или вообще не берут трубки», — отмечает один из комментаторов.

Жилой комплекс включает в себя 16 домов. Проблемы с подачей воды есть в семи домах: №№ 17, 25, 27, 29, 31 по улице Зеленой, и №№ 1, 3 на 2-ом Бульварном проезде. Иногда, по словам рязанцев, воды нет утром и днем, а до верхних этажей 18-ти этажных зданий вода может не «доходить» неделями.

По словам одного из комментаторов проблема с подачей воды происходит из-за неправильно проложенного водопровода, который питает все дома.

Также жители домов по улице Зеленая рассказывают, что вопросы по этой ситуации задавали в городской Водоканал. Предприятие утверждает, что вода подается исправно.

Госжилиспекция ответила, что причину сложившейся ситуации по данным адресам ищет комиссия. В состав комиссии вошли администрация Рязанского района, водоканал и управляющая компания.

Помимо проблем с водой, в ЖК есть проблемы с электричеством: свет выключается без предупреждения и часто «моргает». Рязанцы обеспокоены тем, что газовые котлы, которые работают от электричества, рано или поздно могут выйти из строя.