WhatsApp добавил функцию создания каналов

WhatsApp добавил функцию создания каналов, сообщает Telegram-канал «Российская газета».

В компании пояснили, что главная цель этой функции — рассылка «с высоким уровнем конфиденциальности». Каналы отделены от чатов для того, чтобы другие подписчики не видели, в каких группах состоит пользователь.

Кроме этого, разработчики сделали возможным фильтровать каналы, например, по новым или самым активным.

В ближайшие несколько месяцев нововведение станет доступным каждому пользователю.

Ранее сообщалось, что российские власти могут заблокировать WhatsApp в случае, если в нем появятся каналы из-за массового распространения информации.