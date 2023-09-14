WhatsApp добавил функцию создания каналов
WhatsApp добавил функцию создания каналов, сообщает Telegram-канал «Российская газета».
В компании пояснили, что главная цель этой функции — рассылка «с высоким уровнем конфиденциальности». Каналы отделены от чатов для того, чтобы другие подписчики не видели, в каких группах состоит пользователь.
Кроме этого, разработчики сделали возможным фильтровать каналы, например, по новым или самым активным.
В ближайшие несколько месяцев нововведение станет доступным каждому пользователю.
Ранее сообщалось, что российские власти могут заблокировать WhatsApp в случае, если в нем появятся каналы из-за массового распространения информации.