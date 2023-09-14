В Волгограде задержали военного за убийство 50-летнего мужчины

В Волгограде 13 сентября обнаружили тело 50-летнего мужчины. Вскоре задержали подозреваемого, пишет Telegram-канала «Осторожно, новости».

Труп безработного мужчины с травмами головы нашли вблизи здания местного автовокзала. По горячим следам задержали подозреваемого. Им, по данным канала, оказался 38-летний командир отделения танкового полка местной воинской части. Он выпивал на улице с погибшим мужчиной, после чего завязался конфликт. Военный, по предварительным данным, нанес по голове человека несколько ударов деревянной доской.