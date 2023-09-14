В Свердловской области девушка вместе с мужем убила мать

В Свердловской области девушка вместе с мужем убила и закопала мать, потому что та мешала их семейному счастью. Об этом сообщает telegram-канал «Плохие новости».

19-летняя Нуриза и 37-летний Евгений после получения маткапитала купили дом. Девушка решила прописать в него мать, чтобы та была под присмотром. Но пенсионерка начала скандалить, красть деньги и выпивать.

Семейная пара пошла на преступление. Для того, чтобы их сразу не заподозрили — написали заявление и два дня помогали полицейским в поисках.

Возбуждено уголовное дело.