В США выразили надежду, что генсек ООН сможет убедить Россию возобновить зерновую сделку

В США выразили надежду, что генсек ООН сможет убедить Россию возобновить зерновую сделку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постоянного представителя США при всемирной организации Линду Томас-Гринфилд.

«Мы ценим то, что генеральный секретарь продолжает активно искать пути возвращения России в черноморскую зерновую инициативу, и мы надеемся, что ему это удастся», — завила она.

Ранее генсек ООН заявил, что организация готова выполнить все условия России для возобновления зерновой сделки.