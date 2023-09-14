В Сасовском районе в ДТП пострадал 45-летний мужчина

В Сасовском районе в ДТП пострадал 45-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД,

Авария произошла в среду, 13 сентября, примерно в 11:45, в Сасовском районе вблизи села Мокрое. по предварительной информации, 46-летний житель Московской области на автомобиле Renault Duster столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21703», под управлением 50-летнего жителя Сасовского района.

В результате происшествия 45-летний пассажир отечественного автомобиля получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Проводится проверка.