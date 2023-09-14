В Рязанской области мужчина скончался после приезда в районную больницу

В Спасском районе мужчина скончался после приезда в районную больницу. Соответствующий пост появился в группе «Рязанское здравоохранение» «Вконтакте».

Рязанцы просят министра здравоохранения региона Александра Пшенникова разобраться с медицинским обслуживания в Спасском районе Рязанской области.

«Ещё нет 40 дней как похоронили Андрея. 21 августа вызвали скорую в село Дегтярное Спасского района по высокой температуре и слабости. Приехали, посмотрели, послушали, сказали что хрипов нет, и нечего бояться, флюорография не нужна. 24 августа сами поехали в Спасск, так как температура не падала и Андрею было хуже» — сообщает автор.

Отмечается, что флюорографию все-таки сделали, но мужчине стало хуже, он потерял сознание.

По словам автора, врачи начали делать реанимацию на руках (без маски с кислородом, без ИВЛ),

«Итог — похороны. Со слов работников больницы — нас считают поликлиникой и мало что есть… Просьба разобраться с ситуацией и оснастить районную больницу оборудованием и врачами, так как до ближайшей больницы Рязани 50 км «- заключили в посте.