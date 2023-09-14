В Сочи женщина погибла, упав с обрыва
В Сочи две женщины упали с обрыва напротив парка «Ривьера». Об этом сообщило
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 10 сентября.
Краевая прокуратура установила, что напротив парка женщины упали в обрыв. Отмечается, что на месте отсутствовали знаки, предупреждающие об опасности. В результате двух женщин госпитализировали. По информации источника, одна из пострадавших в ночь на четверг, 14 сентября, умерла.
Прокуратура по факту случившегося начала проверку. Она даст оценку соблюдению федерального законодательства, в том числе законности действий сотрудников ОМС,