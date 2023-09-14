В Рыбном поймали иностранцев с оптовой партией героина

В городе Рыбное Рязанской области оперативники поймали двух иностранных граждан, которые перевозили оптовую партию героина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители получили информацию, что в регион приедут наркокурьеры с запрещенными веществами. На одной из улиц районного центра их задержали полицейские.

В ходе личного досмотра обнаружено в одежде и ручной клади 13 свертков с героином общей массой 166 граммов.

В отношении двух иностранных граждан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Злоумышленники по решению суда арестованы.