В Рязанской области не планируют умерщвлять бездомных животных для контроля за их численностью

В Рязанской области не планируют умерщвлять бездомных животных для контроля за их численностью. Об этом сообщил портал Vidsboku .

«Деятельность по обращению с животными без владельцев должна соответствовать требованиям законодательства в области обращения с животными. Учитывая вышеизложенное, изменения по данному вопросу в законодательные акты Рязанской области вносить не планируется, так как перечень оснований для умерщвления животных без владельцев изложен в федеральном законодательстве, регулирующем отношения в области обращения с животными без владельцев, и является исчерпывающим», — заявили изданию в областном управлении ветеринарии.

Напомним, в Рязани несколько раз проходили пикеты против принятия изменений в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Поправки наделяют регионы более широкими полномочиями по обращению с безнадзорными животными. Противники изменений считали, что они легализуют уничтожение животных. Поправки были приняты в июле 2023 года.