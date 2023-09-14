В Рязани задержали 29-летнего мужчину, который организовал наркопритон в своей квартире
В Рязани задержали 29-летнего мужчину, который организовал наркопритон в своей квартире. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.
По данным ведомства, полицейским сообщили, что в квартире на Касимовском шоссе организовали наркопритон. Оперативники посетили жилище и задержали ее 29-летнего хозяина. Также в квартире задержали мужчину и девушку в возрасте от 21 года до 30 лет.
Во время обыска, полицейские изъяли стеклянную банку с марихуаной массой около 100 граммов и приспособления, используемые для потребления этого наркотика
Медицинское освидетельствование подтвердило, что все участники компании находились в состоянии наркотического опьянения.
На хозяина квартиры возбудили уголовное дело. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.