В Рязани произошло массовое отключение света
В Рязани произошло массовое отключение света из-за аварии. Об этом в четверг, 14 сентября, РЗН. инфо сообщили в МУП «РГРЭС».Без света остались 15 улиц:
- Грибоедова,
- Некрасова,
- Новослободская,
- Новая,
- Есенина,
- проезд Речников,
- площадь Соборная,
- Радиозаводская,
- Циолковского,
- Окский проезд,
- Макаренко,
- проезд Яблочкова,
- Электрозаводская,
- Попова,
- Касимовское шоссе.
Восстановить электричество намерены в течение трех часов с момента отключения.