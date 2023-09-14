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В Рязани при поддержке «Роснефти» прошел XIX Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины»

В Рязани состоялся XIX Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины». Генеральным спонсором фестиваля выступила НК «Роснефть», которую в Рязанской области представляет Рязанская нефтеперерабатывающая компания. Спектакли посетили пять тысяч зрителей.

В фестивале приняли участие 300 человек — 18 профессиональных коллективов из разных городов России от Симферополя до Находки, а также гостей из Мексики, Казахстана и Белоруссии. Многие коллективы посетили Рязань впервые.

Большая часть спектаклей были премьерами. Одной из самых ярких стал спектакль «Бумажная луна». Эта постановка Международной школы для молодых артистов-кукольников «Луна для всех одна». В рамках фестиваля также прошла отчетно-выборная конференция Российского центра Международного союза деятелей театров кукол.

Во время закрытия фестиваля всем участникам «Рязанских смотрин» вручили именные дипломы-гравюры и призы, созданные именитыми российскими художниками. Эксперты российской национальной премии «Золотая маска» выбрали лучшие для номинации в этой престижной премии.

«Рязанские смотрины» — старейший в стране, а также крупнейший международный смотр театров кукол. За 34 года работы в афише «Смотрин» побывали порядка 170 ведущих российских и зарубежных коллективов.

Справка:

«Роснефть» активно участвует в значимых событиях и явлениях российской культурной жизни. Компания выделяет средства на проекты, которые определяют культурный облик страны, влияют на национальную идентичность и формируют в обществе понимание высокой культуры. Среди таких проектов — поддержка Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича, балета Бориса Эйфмана, хора Сретенского монастыря, проекта «Белый Пароход» и многое другое.

«Роснефть» представляет в Рязанской области АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания». РНПК в регионе оказывает поддержку проектам в области здравоохранения, образования, спорта, создания комфортной городской среды.