В Рязани полицейские поймали пьяного водителя

В среду, 13 сентября, в Рязани поймали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Сотрудники ППС во время дежурства в Индустриальном переулке заметили неуверенно двигавшийся ВАЗ 2110 и остановили его. При проверке документов правоохранители почувствовали от водителя запах алкоголя .

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД предложили 38-летнему жителю Рязани пройти медицинское освидетельствование, но мужчина отказался.

В отношении рязанца составлен административный протокол.

Напомним, за данное нарушение грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.