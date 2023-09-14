В Рязани новый комплекс «Автоураган» начал фиксировать нарушения ПДД

В Рязани новый комплекс «Автоураган» начал фиксировать нарушения ПДД. Об этом сообщает ГТРК «Ока». Он включает в себя камеры и специальные датчики, установленные на крыше патрульного автомобиля Дирекции дорог Рязанской области.

На сегодняшний день «Автоураган» фиксирует два вида нарушений: превышение скорости и выезд встречную полосу.

Кроме того, встроена функция, позволяющая определять автомобили, которые находятся в розыске.

По словам, и.о. заместителя директора Дирекции дорог Рязанской области Александра Павлова, главный плюс такого передвижного комплекса — его мобильность. «Автоураган» может быть задействован в любой точке региона.

Как сообщает инспектор ГИБДД Валентин Росин, если эксперимент окажется удачным, Дирекция дорог закупит несколько аналогичных комплексов.