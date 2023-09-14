В Рязани началась регистрация на участие в «Кроссе нации»

В Рязани началась регистрация на участие в «Кроссе нации». Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В субботу, 16 сентября 2023 года в Лесопарке состоится Всероссийский день бега «Кросс Нации»

Центральный старт состоится в 12:00 в Лесопарк Рязань.

Комиссия по допуску участников в Рязани работает по адресу улица Спортивная, дом № 19, стадион ЦСК, телефон 76-65-04:

14 сентября с 14:00 до 19:00

15 сентября с 10.00 до 18.00

В субботу, 16 сентября, зарегистрироваться будет можно на месте старта с 08:30 до 11:00.

Каждый участник должен представить в комиссию по допуску: паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске врача. При прохождении мандатной комиссии все участники получают номер.

Ознакомиться с положением можно по ссылке .

Соревнования проходят в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт-норма жизни».