В Рязани на три недели перекроют участок улицы Быстрецкой

В Рязани на три недели перекроют участок улицы Быстрецкой. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Движение закроют от дома № 27 по улице Быстрецкой до дома № 7 по улице Кальной. Ограничения будут действовать с 17:00 15 сентября до 24:00 5 октября.

Причина закрытия — аварийный ремонт участка тепловых сетей. На время работ установят специальные дорожные знаки. Места огородят.

Мэрия попросила водителей учитывать информацию при планировании маршрута.