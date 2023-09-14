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В Рязани из-за «Кросса нации» изменится маршрут городского транспорта

В Рязани из-за «Кросса нации» изменится маршрут городского транспорта. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Из-за проведения спортивных мероприятий в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации» 16 сентября с 12:00 до 13:00 перекроют движение транспорта по маршруту соревнования: МАУК «Лесопарк» — улица Свободы — Рыбацкая улица — проезд Речников — Окское шоссе — МАУК «Лесопарк».

Городской пассажирский транспорт будет работать по измененной схеме:

-автобусы №№ 41М2, 46 М², 62 М², 75 М² на участке пути между остановками «площадь Свободы» и «Кальная улица, дом № 7» будут следовать по улицам Грибоедова, Есенина, Кальной (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.