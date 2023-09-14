В Мурманской области в ДТП с автобетоносмесителем погибли четыре человека

В Мурманской области в ДТП с автобетоносмесителем погибли четыре человека. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Авария произошла в четверг, 14 сентября, в районе 1412 км федеральной автодороги Р-21 «Кола» в Кольском районе Мурманской области.

По предварительной информации, водитель Lada Priora, совершая обгон в зоне действия дорожного знака, запрещающего данный маневр, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобетоносмесителем.

В результате аварии четверо человек, среди которых малолетний ребенок, находившихся в салоне отечественной легковушки, скончались на месте происшествия.