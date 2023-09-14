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В Москве умерла 88-летняя женщина из-за поджога соседней квартиры

Жительница Москвы поссорилась с мужем и подожгла квартиру, из-за чего скончалась соседка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Происшествие случилось на Северном бульваре. Женщина, поссорившись с супругом, разлила горючую жидкость и подожгла ее. Начался пожар, от которого пострадала сама хозяйка квартиры. Ее госпитализировали.

Помимо этого, из-за пожара скончалась 88-летняя пенсионерка из соседней квартиры.

В каком состоянии находится мужчина — неизвестно.

Добавлено:

РЕН ТВ со ссылкой на следком сообщает о том, что, по предварительным данным, женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла. Также рассматривают версию, по которой ее поджег знакомый.