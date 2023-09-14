В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Станислава Любшина

В Москве экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Станислава Любшина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у 90-летнего актера диагностировали транзиторно-ишемическую атаку — это нарушения в работе сосудов мозга.

Отмечается, что Любшину стало плохо во время репетиции во МХАТЕ — там он готовит постановку «Третий звонок, господа!», приуроченную к своему юбилею. Уже в медпункте ему померили давление, верхний показатель которого оказался на отметке 210. Сотрудники вызвали скорую и актера забрали в больницу.

Фото: kino-teatr.ru.