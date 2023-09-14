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В Московской области школьник бросил кружку в одноклассника, порезав ему лицо

В Сергиевом-Посаде 11 сентября ученику порезали лицо во время обеда в школьной столовой. Об этом сообщает прокуратура.

В соцсетях сообщили, что конфликт между девятиклассниками начался с того, что они облили друг друга чаем. Посуда разбилась. Один бросил в другого кружкой. Осколки порезали лицо.

Мальчику на месте оказали первую помощь, а после госпитализировали.

Сейчас прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних.