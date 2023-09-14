В Минобороны Италии надеются на завершение конфликта на Украине в течение восьми месяцев

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто надеется на то, что военный конфликт между Россией и Украиной закончится в течение 7-8 месяцев. Об этом пишет Telegram-канал «РИА Новости».

Он заявляет, что контрнаступление ВСУ не оказалось «прогулкой».

"Я надеюсь на переговоры, которые могут начаться с прекращения огня", — заявил он.

Ранее сообщалось о том, что президент Владимир Путин призвал США повлиять на руководителя Украины Владимира Зеленского, чтобы тот отменил указ о запрете вести переговоры с Россией. Экс-советник бывшего президента Украины Олег Соскин высказал мнение, что Зеленский намеренно отказывается от переговоров.