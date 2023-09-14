В Латвии предложили запретить преподавать русский язык в школах

Министерство образования Латвии предложило запретить преподавать русский язык в школах. Об этом сообщило новостное агентство «Sputnik Ближнее зарубежье».

Речь идет о запрете изучения языка, в том числе в качестве второго иностранного. Подчеркивается, что латвийские школьники изучают с первого класса в качестве первого иностранного английский, а в качестве второго — русский.

С 2026/2027 учебного года поправки обяжут предлагать в качестве изучения второго иностранного языка только языки стран Евросоюза.