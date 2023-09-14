В Госдуме предложили запретить увольнять жен погибших на СВО мужчин

Депутат Госдумы Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов внесли законопроект о запрете увольнять вдов ветеранов боевых действий в течение года с момента гибели мужа. Об этом пишет ТАСС .

Изменения хотят внести в четвертый абзац статьи 261 Трудового кодекса России. Сейчас в ней прописано, что работодатель не может уволить имеющего на воспитании ребенка в возрасте до трех лет, мать-одиночку, имеющую ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или ребенка в возрасте до четырнадцати лет.