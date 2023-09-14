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В Госдуме предложили расширить комплекс мер поддержки для вдов участников СВО

В Госдуме предложили расширить комплекс мер поддержки для вдов участников СВО. С такой инициативой выступила депутат Яна Лантратова, сообщает «RT на русском». Соответствующее обращение отправлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

Парламентарий отметила, что вдовам погибших воинов необходимы поддержка и защита.

Она предложила предоставить отдельную квоту на обучение в вузах за счёт бюджета, а также возможность получить среднее профессиональное образование на приоритетной основе.

Кроме того, политик заявила, что надо вернуть перевозочные документы для семей погибших военных, которые дают право проезда во всех видах общественного транспорта по России, раз в год к месту отдыха и обратно.

По словам Лантратовой, вдовы военнослужащих — участников специальной военной операции требуют особого внимания со стороны государства, так как условия их жизни полностью изменились, они оказались в сложной жизненной ситуации.