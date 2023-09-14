Новая газета: замначальника рязанской колонии уснул за рулем и попал в ДТП

Замначальника исправительной колонии строгого режима № 3 в Скопине Александр Макаркин стал ответчиком в суде по делу об ущербе, причиненном в ДТП. Об этом пишет Telegram-канал «Новая газета"-Рязань».

По информации источника «Новой», Макаркин уснул за рулем и врезался во встречное авто, которое сейчас не подлежит восстановлению. Отмечается, что авария обошлась без погибших.

Потерпевший обратился в Скопинский районный суд, чтобы возместить ущерб в 300 тысяч рублей. Известно, что страховая компания встала на сторону потерпевшего.