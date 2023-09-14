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Стало известно меню начальных классов рязанской школы

Опубликовано меню начальных классов рязанской школы № 66. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».

Съемочной группе рассказали, что в столовой у учеников с первого по четвертый класс каждый день разнообразная еда. Так, в день съемки сюжета, детям на обед давали рис с брокколи.

«Если детям понравится, то мы будем давать брокколи. Сегодня первый раз», — рассказала бригадир поваров Алевтина Турут.

Также в сюжете показали меню школьников на день. На завтрак детям давали сыр, прогретый консервированный горошек, брокколи на пару, кофейный напиток на молоке и йогурт.

Во время полдника школьников накормили бутербродом со сливочным маслом, а в качестве напитка дали чай с лимоном.

На обед ученики ели салат из свеклы с сыром, картофельный суп с крупой и рыбой, рагу из овощей со свининой и ржаной хлеб. Запили дети все это компотом из яблок с клюквой.

Как сказала Турут съемочной группе, учеников кормят строго по меню.