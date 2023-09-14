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Рязанский Театр кукол завершил фестиваль «Рязанские смотрины»

Состоялась торжественная церемония закрытия международного театрального фестиваля «Рязанские смотрины». Она прошла вечером в среду, 13 сентября, в рязанском Театре кукол.

Все участники из других регионов и стран получили от хозяев статуэтки Дулевского завода по эскизу художника театра кукол Ларисы Микиной-Прободяк, дипломы-гравюры авторства Михаила Шелковенко и открытки художника театра Марии Синегубкиной.

В ответ все стали вручать собственные подарки рязанцам, а также понравившимся актерам и режиссерам.

К примеру, худрук рязанского Театра кукол Валерий Шадский получил от коллег из Оренбурга пуховый галстук. Аксессуар вручала директор оренбуржского театра. Презентом она «привязала» Рязань к Оренбургу и выразила надежду увидеться еще не раз.

В номинации «За высокое чувство вкуса и стиля» от Сургута получила подарок актриса рязанского Театра кукол Лариса Никулич. Она играла Гертруду в постановке «Гертруда, Дании краса и королева, и этот, как его, принц Датский».

Мексиканский театр кукол предостерег зрителей (если те окажутся в Мексике) от уличных актеров в костюмах скелетов, так как им от туристов нужны только деньги. Именно так и поступили актеры — шуточно собрали с участников фестиваля чаевые.

Симферополь подарил древнюю амфору рязанскому Театру кукол с пожеланиями вспоминать о Крыме.

В конце мероприятия Валерий Шадский и директор театра Константин Кириллов торжественно свернули флаг фестиваля. Также они пригласили всех участников на следующие «Рязанские смотрины» через два года.

Фото: Петр и Елена Чирковы