Рязанцу грозит срок за фиктивную регистрацию мигрантов

Полицейские установили, что 37-летний житель села Поляны Рязанского района прописал у себя двух граждан Республики Узбекистан, которые фактически проживали в другом месте. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Ему грозит либо штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

Сотрудники полиции просят граждан сообщать о фактах нарушения миграционного законодательства по телефону: 102.