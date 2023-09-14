Российскую актрису Рамилю Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона

Заслуженную артистку России Рамилю Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что во время обыска дома у 46-летней актрисы Российского академического молодежного театра правоохранители нашли амфетамин и кокаин массой по 0,05 грамма. А под обшивкой двери её авто обнаружили ещё два свертка с почти 2 кг мефедрона (1996 граммов).

Экспертиза уже подтвердила, что найденные вещества — это наркотики.

Актриса допрошена и отправлена под арест. Возбуждено уголовное дело.

Большинству российских зрителей голос Искандер знаком благодаря работе по озвучиванию и дубляжу. В частности, ее голосом говорит Кай и мультфильмов «Снежная королева» и «Снежная королева 2: перезимовка».

В послужном списке актрисы такие картины, как «Темный рыцарь: возрождение легенды», «Голодные игры», «1+1», «Девушка с татуировкой дракона», «Шерлок Холмс», «Миссия невыполнима: протокол фантом», «Сумерки», «Черный лебедь», «Дориан Грей», «Мальчишник в Вегасе», «Призраки бывших подружек», «Пятница 13-е», «Перевозчик 3», «Пила 5» и даже все части знаменитой трилогии «Крестный отец» (голос Конни, сестры Майкла).

Фото из социальных сетей Рамили Искандер.