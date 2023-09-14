Роскачество обнаружило фальсификат вместо сыра в пиццах девяти кафе

В девяти из 20 проб сыра Роскачество выявило признаки фальсификации. Об этом сообщает ведомство.

«Наличие фитостеринов и несоответствия ГОСТ Р по жирнокислотному составу говорят о том, что производители экономят на самом дорогостоящем ингредиенте и обманывают потребителя», — говорится в сообщении Роскачества.

Некачественный сыр использовали в заведениях общественного питания PizzaSushiWok, «Dostaевский», «Империя пиццы», «Сыроварня», La Trattoria, «Шеф Перекресток», «Цезарь», Pizza Hut, «Много лосося».

Роскачество отмечает, что высокая стоимость пиццы не признак качества продуктов в ней. Фитостерины нашли в одном из самых дорогих образцов, который продают в магазинах по 620 рублей.

«Ни цена, ни громкое имя не гарантируют того, что моцарелла будет без заменителей молочного жира», — делают вывод эксперты.