Президент Польши надеется на приглашение Украины в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что Украину пригласят в НАТО на предстоящем вашингтонском саммите альянса. Об этом пишет РИА Новости.

«Безусловно, самым историческим решением, доказывающим также суть ценностей НАТО, было бы приглашение Украины в НАТО, то есть на самом деле ответ НАТО на волю украинского общества, которое хочет, чтобы Украина была частью Североатлантического альянса», — сказал Дуда во время экономического форума в Крынице-Здруй.

Ранее сообщалось, что Дуда заявил о невозможности принять Украину в НАТО в данный момент.