Под Волгоградом при столкновении «КамАЗа» и маршрутки пострадали девять человек

Под Волгоградом при столкновении КамАЗа и маршрутки пострадали девять человек. Об этом сообщил портал V1.ru .

Авария произошла в четверг, 14 сентября, в 10:30 у поворота на Лебяжью Поляну.

По предварительной информации, водитель мусоровоза КамАЗ не уступил дорогу «ГАЗели». В микроавтобусе находились 13 человек.

По информации комитета здравоохранения, пострадавших доставили в городскую клиническую больницу № 1 имени Самуила Фишера города Волжского.