Под Волгоградом при столкновении «КамАЗа» и маршрутки пострадали девять человек
Под Волгоградом при столкновении КамАЗа и маршрутки пострадали девять человек. Об этом сообщил портал
Авария произошла в четверг, 14 сентября, в 10:30 у поворота на Лебяжью Поляну.
По предварительной информации, водитель мусоровоза КамАЗ не уступил дорогу «ГАЗели». В микроавтобусе находились 13 человек.
По информации комитета здравоохранения, пострадавших доставили в городскую клиническую больницу № 1 имени Самуила Фишера города Волжского.