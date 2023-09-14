Павел Малков представил нового министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области

В четверг, 14 сентября, на заседании правительства Павел Малков представил нового министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Артема Уворвихвоста.

Павел Малков отметил, что министр с большим опытом работы в этой сфере, в том числе на руководящих должностях. А также он знает отраслевые проблемы и регион. Губернатор региона подчеркнул, что сфера у Уворвихвоста сложная и «разгребать придется много».

«В первую очередь нужно готовиться к отопительному сезону и повысить эффективность работы с бюджетом, потому что у министерства пока последнее место по освоению бюджетных средств. Также за вами строительство станций водоснабжения, очистных, реконструкции сетей. С энергоэффективностью надо серьёзно разбираться, с фондом капремонта и много важнейших направлений», — добавил Малков.

Ранее губернатор региона подписал постановление о назначении нового министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области.