Над Крымом сбили 11 украинских беспилотников
В четверг, 14 сентября, ПВО уничтожила 11 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Крымом. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Около 05:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — отметили в ведомстве.
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