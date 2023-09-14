На Крымском мосту открыли движение по отремонтированной части, атакованной ВСУ в июле

На Крымском мосту открыли движение по отремонтированной части, атакованной ВСУ в июле. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хусулин.

В четверг, 14 сентября, по левой части Крымского моста открыли движение автомобилей. Хусулин подчеркнул, что на восстановление левой части моста потребовалось всего 59 дней.«К работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей», — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, она была повреждена в результате атаки ВСУ в июле.