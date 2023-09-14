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На экс-нападающего ФК «Рязань-Агрокомплект» завели уголовное дело о дискредитации армии

На бывшего нападающего ФК «Рязань-Агрокомплект» и блогера Евгения Савина завели уголовное дело о «повторной дискредитации» армии. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Причиной стало интервью Ксении Собчак. Экспертиза обнаружила, что во время общения с журналисткой он высказывал мнения, которые «отрицают факт использования ВС РФ в целях защиты интересов России, ее граждан и поддержания мира».

Отмечается, что в феврале Савина уже штрафовали на 50 тысяч рублей по административной статье.

За период футбольной карьеры спортсмен выступал за различные команды: «Крылья Советов», «Томь», «Арсенал» (Тула). С 2002 по 2003 годы Савин играл за «Рязань-Агрокомплект». Окончив футбольную карьеру, он был ведущим на «Матч-ТВ» и комментатором. Впоследствии он стал блогером, создал футбольный клуб «Красава». После начала спецоперации он покинул Россию.