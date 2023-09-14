Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 350 военных на донецком направлении

ВСУ за сутки потеряли до 350 военных на донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны.

Также в ведомстве рассказали, что российские войска на донецком направлении за сутки отразили 8 атак ВСУ. На том же направлении ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Красного Лимана.

На запорожском направлении отражены три атаки ВСУ в районе Вербового, уничтожено до 95 украинских военных.

Отмечается, что ВС РФ за сутки отразили одну атаку ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожено до 55 украинских военнослужащих;

Российские войска уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в Харьковской области, потери противника на купянском направлении за сутки составили до 130 военных;