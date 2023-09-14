Малков рассказал о приложении для передачи данных о беспилотниках

В России заработало приложение для поиска и передачи данных о беспилотниках «Радар.НФ». Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Приложение разработал Народный фронт.

«Приложение устанавливается на телефон. Оно простое в использовании и эффективное. Каждый может сообщить о появлении беспилотника или другого подозрительного объекта. Данные оперативно поступят в ответственные службы», — поделился Малков.

Приложение доступно на Android (через RuStore и Google Play). Пользователи продукции Apple могут рассказать о БПЛА через бот Кибердружины Народного фронта.