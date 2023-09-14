Кремль: Россия обеспокоена, что напряженность между Баку и Ереваном не спадает

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена тем, что напряженность в отношениях между Ереваном и Баку не спадает. Об этом сообщает «RT на русском».

«Мы обеспокоены тем, что напряженность не спадает и даже на некоторых участках имеет тенденцию к росту», — подчеркнул Песков.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что Россия продолжает оставаться надежным гарантом безопасности, а также добавил, что контакты Москвы с Ереваном и Баку продолжатся.