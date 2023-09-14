Компания «Магнит» выкупила свыше 21 миллионов акций у зарубежных инвесторов

Компания «Магнит» выкупила свыше 21 миллионов акций у зарубежных инвесторов. Об этом сообщило агентство « Интерфакс ».

Это составляет 21,5% бумаг. На выкуп, согласно сообщению ритейлера, потрачено порядка 48,5 миллиарда рублей. Цена выкупа установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям — оно предполагает дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, — 2 215 рублей/акция.

Так, компания завершила расчеты с акционерами, включая тех, кто владел бумагами через Euroclear.

«В общей сложности расчеты происходили со 189 продавцами из 21 страны, включая страны Балтии, Скандинавские страны, Сингапур, Японию, Канаду, Австралию, США, Великобританию, Германию и другие юрисдикции», — отмечается в сообщении.