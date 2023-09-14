Известия: в США заявили, что контрнаступление ВСУ завершится в октябре

Вооруженные силы Украины будут вынуждены завершить свое контрнаступление в октябре. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.

По его словам, боеспособность украинской армии угасает с каждым днем.

«Способность Украины выдержать эту борьбу исчисляется не месяцами, а неделями», — отмечает эксперт.

Кроме того, к октябрю изменятся погодные условия, а это приведет к сокращению мобильности войск ВСУ.

Потери украинской армии с 1 июня составили около 77 тысяч человек.