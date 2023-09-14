Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 14
19°
Птн, 15
21°
Сбт, 16
19°
ЦБ USD 95.98 1.28 14/09
ЦБ EUR 103.11 1.55 14/09
Нал. USD 94.51 / 96.4 14/09 16:00
Нал. EUR 101.6 / 102.77 14/09 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
«Единая Россия» меняет к лучшему облик Рязани
В Рязанской области при поддержке «Единой России» реали...
18 августа 17:25
6 162
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
8-10 сентября пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу...
31 августа 18:48
9 569
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
31 августа 14:57
9 505
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 11:35
13 682
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Известия: на Украине может начаться революция против Зеленского

Украинцы могут начать зимой революцию против президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина.

По его словам, революционная ситуация дозрела во всех элементах системы: в социальной, демографической, политической, экономической и финансовой.

Отмечается, что украинцы начнут бунт, когда останутся без базовых средств обеспечения — работающего электричества, водоснабжения, отопления, системы канализации.