Известия: на Украине может начаться революция против Зеленского
Украинцы могут начать зимой революцию против президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина.
По его словам, революционная ситуация дозрела во всех элементах системы: в социальной, демографической, политической, экономической и финансовой.
Отмечается, что украинцы начнут бунт, когда останутся без базовых средств обеспечения — работающего электричества, водоснабжения, отопления, системы канализации.