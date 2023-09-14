Известия: на Украине может начаться революция против Зеленского

Украинцы могут начать зимой революцию против президента Владимира Зеленского. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина.

По его словам, революционная ситуация дозрела во всех элементах системы: в социальной, демографической, политической, экономической и финансовой.

Отмечается, что украинцы начнут бунт, когда останутся без базовых средств обеспечения — работающего электричества, водоснабжения, отопления, системы канализации.