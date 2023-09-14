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Исполняющим обязанности замначальника МЧС России по Рязанской области стал Николай Петренко

Исполняющим обязанности замначальника МЧС России по Рязанской области стал Николай Петренко. Об этом сообщили «Рязанские ведомости» со ссылкой на ведомство.

Петренко стал врио заместителя начальника ГУ МЧС по региону (по антикризисному управлению) с 11 сентября.

Ранее он был заместителем начальника управления — начальника отдела оперативно-аналитического управления оперативного планирования, противодействия терроризму и обеспечения антитеррористической защищенности Главного управления МЧС России по Ростовской области.