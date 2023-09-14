Эксперты назвали причины повышения цен в российских ресторанах на 20%

Российские рестораны поднимут цены осенью на 15-20%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов и владельцев ресторанных сетей.

Основной причиной повышения цен называют подорожание продуктов — как иностранного, так и российского производства.

По словам президента федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухары, заведения стараются сдерживать цены, но наступает момент, когда это практически невозможно на фоне подорожания продуктов, бензина, логистических услуг.

Отмечается, что некоторые рестораны для сохранения прежних цен намерены изменить состав блюд за счет снижения доли дорогих ингредиентов.