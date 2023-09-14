Экс-разведчик США заявил, что российская армия в скором времени окружит и уничтожит ВСУ

Экс-разведчик США заявил, что российская армия в скором времени окружит и уничтожит ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экс-разведчика США Скотта Риттера.

«У них [ВСУ — прим. ред.] закончились все силы. У них не осталось солдат, танков, боевых машин пехоты, ничего не осталось. Они только что бросили в бой последние три стратегические бригады, которые украинский генштаб держал в резерве», — сказал Риттер.

По его словам, в скором времени Россия одержит победу в конфликте и уничтожит ВСУ.